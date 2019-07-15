Коломойский победил: суд ошарашил вердиктом

Коломойский победил: суд ошарашил вердиктом

Печерский суд Киева снял арест с имущества компании "Приватофис", принадлежащей Игорю Коломойскому.

Об этом сообщается в вердикте Фемиды.

"Арест на имущество был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением", - сказано в вердикте суда.

Весьма примечательно, что арест на 415 объектов "Приватофиса" был наложен тем же судом, который ныне вынес "оправдательный" приговор. Т.е., Фемида оспорила свое же решение.

Также отметим, что это не единственная победа Игоря Коломойского за последнее время. Так, в апреле 2019 г. компания "Укрнафта" обыграла россиян в суде и добилась компенсации в 44, 5 млн долларов за Крым (часть акций предприятия принадлежит олигарху – прим. ред).

И как не вспомнить скандальное решение Окружного админсуда по деонационализации Приватбанка!