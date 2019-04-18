ПриватБанк вернут Коломойскому: суд принял решение

13:36 18 апреля,

Приватбанк вернут Коломойскому: суд принял решение

Окружный административный суд Киева пошел на встречу Коломойскому и вернул ему Приватбанк. Но есть один нюанс: решение суда еще не вступило в силу.

Об этом сообщает НБУ.

"18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства, нарушающей нормы действующего законодательства", - сказано в сообщении.

НБУ с таким раскладом не согласен и готов вновь скрестить мечи с Коломойским, но уже в апелляционом суде.

"Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции", - заявил Национальный банк.

Как же так получилось? Все очень просто: все это результат судебной реформы, которую провалило окружение Порошенко. Иначе говоря, друзья Петра Алексеевича и выкопали ему могилу.

Стоит отметить, что национализацией "Приватбанка" занимался министр финансов Александр Данилюк, который позже стал советником Зеленского (!). Вот такой вот сюрреализм, дамы и господа! "Занавес".

Напомним, во вторник, 9 апреля, Хозяйственный суд Киева начал рассматривать иск Игоря Коломойского против государства.

Как известно, недавно в интервью одному из изданий Игорь Коломойский заявил, что ему не нужен "ПриватБанк" как таковой, а он хочет лишь получить два миллиарда долларов, которые якобы вложил в него.

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций "ПриватБанка".