Коломойский накатал заяв против Порошенко на четыре уголовки

По заявам Коломойского на Порошенко открыли еще 4 уголовных дела

К постоянно строчащему доносы о зачастую вымышленных "преступлениях" экс-президента, которые пока не закончились ничем, кроме политического давления на прокуроров и детективов ГБР, а также юридического абсурда и цирка в судах, Андрею Портнову присоединился его временный союзник Игорь Коломойский.

Как объявили в ходе сегодняшнего брифинга адвокаты Петра Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков, в пятницу, 10 июля, сотрудники Государственного бюро расследований открыли четыре новых уголовных дела против их подзащитного.

Все заявления касаются "ПриватБанка" и написаны лично днепровским олигархом, который, как и его соратник по борьбе с экс-президентом Портнов, мечтает отомстить и обижен за ущемление собственного нелегального бизнеса.

- Господин Коломойский выступил со стандартным набором. Будто Петр Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности "ПриватБанка", "разглашал банковскую тайну". И, как обычно, там и злоупотребления служебным положением и легализация средств, полученных преступным путем, - объявил Головань.

Илья Новиков в свою очередь заявил о том, что в делах об уголовных преследованиях экс-президента начинается новый этап. Мол, олигарх заинтересован в том, чтобы доказать вину бывшего главы государства в преступлениях, чтобы затем победить в судах по национализации крупнейшего банка Украины, который прошлые владельцы вели к банкротству.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами.