Количество выявленных инфицированных в Киеве перевалило за полтысячи

Число заболевших в Киеве растет с каждым днем

За сутки статистика официально подтвержденных случаев заболевания в столице увеличилась на более чем 10%. При этом цифра людей с диагнозом COVID-19 перевалила за психологическую отметку в 500 человек.

За понедельник, 13 апреля, в лабораториях выявили 56 положительных тестов на коронавирус, взятых у жителей столицы.

Как заявил сегодня мэр Киева Виталий Кличко во время пресс-конференции, в общей сложности количество инфицированных увеличилось на 56 человек.

- В городе уже 551 подтвержденный случай заболевания китайским коронавирусом, - отметил градоначальник. - Один случай - летальный. Это монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре и был госпитализирован ранее оттуда. Мужчине было 42 года. Среди новых заболевших - 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет и 24 мужчины - от 21 до 82 лет. Также заболели шесть детей - три девочки и три мальчика в возрасте от трех до семи лет. Пятеро из инфицированных - медики.

За вчерашний день 11 пациентов госпитализировали. Остальные находятся в самоизоляции.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине официально зафиксировали 3372 случая заражения китайским коронавирусом.

98 человек скончались, а 119 вышли из больниц здоровыми. Впрочем, эта статистика чрезвычайно не точная. Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.