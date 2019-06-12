Кнопкодавству нет: Зеленский "накажет" нардепов

Зеленский "накажет" нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Раду закон о наказании нардепов за кнопкодавство.

Об этом сообщил член Команды Зе Владимир Стефанчук.

"Пока могу гарантировать, что в ближайшее время президент внесет законопроект, которым будет предусмотрена уголовная ответственность за неперсональное голосование", - заявил представитель гаранта в Раде.

Отметим, что новый президент и раньше пытался продвигать свои инициативы. Но пока безуспешно. Так, Зеленский предлагал снизить проходной барьер при выборах в Раду до 3 % и отменить мажоритарку. Нардепы отклонили этот законопроект. Более того, некоторые из них обвинили Зеленского в попытке узурпировать власть по примеру Виктора Януковича.

А 4 июня был отклонен еще один закон президента – об импичменте. Инициативу гаранта поддержали лишь 110 нардепов.