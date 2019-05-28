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На Климкина подали в суд: в чем он "виноват"

18:00
На Климкина подали в суд: в чем он "виноват" - фото 1
На Климкина подали в суд: в чем он "виноват"

На министра иностранных дел Павла Климкина подали в суд. Дипломата обвинили в превышении полномочий.

Климкин написал заявление об увольнении, но на имя Зеленского (ВИДЕО)

Об этом сообщается на сайте Окружного админсуда Киева.

В заявлении Виктора Вовка (нардепа от Радикальной партии – прим. ред) сказано, что глава МИД Украины незаконно представил президенту ( тогда еще Петру Порошенко – прим. ред) письма по присвоению дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.

Соответственно, полагает нардеп, упомянутые решения следует отменить. На данный момент Фемида решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Что решит суд - неизвестно. Ранее это же учреждение возобновляло на посту главналоговика Романа Насирова и отменяло национализацию Приватбанка.

Отметим, что на данный момент в суде (правда, другом - прим. ред) ведется дело и другого министра - Владимира Омеляна. Он официально обвинен в коррупции.

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МИД Украины Павел Климкин суд Новости Украина
Окружной админсуд Киева
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