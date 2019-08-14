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Кличко уволят? У Гройсмана дали окончательный ответ

10:40
Кличко уволят? У Гройсмана дали ответ - фото 1
Кличко уволят? У Гройсмана дали ответ

В конце июля между Офисом президента и мэрией Киева произошел сильнейший конфликт. Дело дошло до угроз увольнения Виталия Кличко. 14 августа Кабмин должен поставить точку в этом нелегком споре.

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Ситуацию с увольнением решил прояснить пресс-секретарь премьера Василий Рябчук.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - заявил спикер.

Кличко уволят? У Гройсмана дали окончательный ответ - фото 185890

Отметим, что этот же вопрос стоял на повестке дня еще в конце июля, однако Владимир Гройсман скоропостижно отбыл в отпуск.

Напомним, что глава ОП Андрей Богдан разъяснил конфликт между окружением гаранта и мэром Киева. Если кратко, он будто бы попросил последнего отказаться от надсмотра "смотрящих". Оправдываясь, мэр Киева сказал, что сделать ничего не может и предложил Богдану взятку в 20 млн. долл.

Однако это версия главы ОП. Что же заявил сам Кличко?

А Кличко очень возмутился, заявив обратное, дескать наоборот, Богдан приходил к нему, чтобы поставить в КМДА свою "крышу".

Как бы там ни было, но уже через сутки мэр Киева отправился с визитом к адвокату Трампа – "Руди" Джулиани. Предположительно за поддержкой.

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Виталий Кличко Кабмин Офис Президента Новости Украина
Интерфакс Украина
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