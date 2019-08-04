Кличко решил судьбу стекол на скандальном мосту

Мост Кличко допилят к 11 августа

Мэри Киева обещает допилить мостик, который жители столицы назвали в его честь, до воскресенья, 11 августа. Правда, пари с Владимиром Зеленским или Андреем Богданом по этому поводу он не заключал, поэтому заявление об отставке писать не собирается.

По словам Виталия Кличко, которого очень хотят сместить от управления Киевом для расстановки "смотрящих" от Зеленского, стеклянные части пешеходного моста откроют уже 11 августа.

И трескаться, как обещает мэр, уже не будут.

- Сейчас мы заменяем верхнее стекло и делаем плиты, которые будут уже гораздо надежнее, и которые не должны никоим образом быть разбиты. Вы сможете посмотреть вниз на 30 метров, - заявил Кличко.

Устанавливать на скандальный мост, объединивший Крещатый парк с Владимирской горкой, будут бронированное стекло с большой выносливостью.

Напомним, мост Кличко уже успел войти в список самых нелепых символов города.

Если вы не следили за всей этой историей, то напомним вам, как все было с самого начала.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом. Неизвестно. Но злые СМИ пишут, что он просто не выдержал нагрузки.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло снова.

А тут еще и с велодорожкой напортачили. И не в силах выдержать несовершенство мира, КГГА пошло на радикальные меры и оградило часть конструкции заборчиком. Видимо, это не очень помогло: стекло треснуло опять.