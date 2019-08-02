В Киеве от опор пешеходного моста отпали тонны бетона (ВИДЕО)

Пешеходный мост на Труханов остров разрушается

В пятницу, 2 августа, в столице произошло очередное происшествие с мостом. На сей раз пострадал пешеходный Парковый, который ведет на Труханов остров. Понесла ущерб и репутация мэра Виталия Кличко, но ему не привыкать.

Сегодня днем жители и гости столицы стали свидетелями того, как от пешеходного моста, по которому еще недавно шагал Джаред Лето, отпала часть бетонных конструкций.

С одной из опор построенного в 1956-1957 году объекта с треском и грохотом отпал огромный кусок.

Видео обвалившейся плиты, которая приземлилась на основание опоры моста выложили в сеть YouTube очевидцы случившегося.

Тяжело сказать, повлияло ли падение на устойчивость конструкции в целом, но реконструции мост требовал еще задолго до сегодняшнего инцидента.

Впрочем, то же самое можно утверждать про любой мост в Киеве, ведь, как любит говорить градоначальник Виталий Кличко, "они устают".

Первая масштабная печаль постигла Кличко-мэра в день, когда обвалилась часть Шулявского путепровода. После этого именитый боксер, судя по всему, немного "повернулся" на мостах и решил отгрохать не особо нужный городу пешеходный, соединяющий парк Крещатый с Владимирской горкой, но получилось так себе. Из-за большого количества лулзов и мемасиков Виталий Кличко однозначно запомнится киевлянам как мостостроитель.