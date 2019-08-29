Кличко vs Зеленский: Киев сделал выбор

Кличко vs Зеленский: Киев сделал выбор

Киевляне поддержали Виталия Кличко в споре с Офисом президента.

Об этом свидетельствуют опросы соцгруппы "Рейтинг".

Отмечая на вопрос, имеет ли право Владимир Зеленский назначать главу КМДА вопреки воле избирателей, 72 % ответили нет, 17% поддержали президента и лишь 11% не определились с ответом.

А вот с оценкой работы мэра столицы не все так гладко. Лишь 37% жителей Киева считают, что город идет в правильном направлении, 28% - в неправильном, 35 % - не определились с ответом.

Напомним, что глава ОП Андрей Богдан разъяснил конфликт между окружением гаранта и мэром Киева. Если кратко, он будто бы попросил последнего отказаться от надсмотра "смотрящих". Оправдываясь, мэр Киева сказал, что сделать ничего не может и предложил Богдану взятку в 20 млн. долл.

Однако это версия главы ОП. Что же заявил сам Кличко?

А Кличко очень возмутился, заявив обратное, дескать наоборот, Богдан приходил к нему, чтобы поставить в КМДА свою "крышу".

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