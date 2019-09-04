"Могут уволить": Кличко отреагировал на свою отставку

"Могут уволить": Кличко отреагировал на свою отставку

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на свое скорое увольнение. Спойлер: он против.

Об этом градоначальник сообщил СМИ во время брифинга.

"Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути – прямое президентское правление. Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой", - заявил Кличко.

И дал свою правовую оценку всему происходящему.

"Такими действиями пытаются лишить людей права выбирать власть. Это неконституционно и противоречит законодательству о местном самоуправлении ", - сказал Кличко, подчеркнув, что он еще не получал официальных документов об увольнении.

Отметим, что в споре ОП и Виталия Кличко большинство киевлян поддержали последнего. Об этом говорят последние соцопросы. Отмечая на вопрос, имеет ли право Владимир Зеленский назначать главу КМДА вопреки воле избирателей, 72 % ответили нет, 17% выступили за президента и лишь 11% не определились с ответом.

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