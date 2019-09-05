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Киевсовет обратился к Зеленскому. Из-за Кличко

08:46
Киевсовет обратился к Зеленскому. Из-за Кличко - фото 1
Киевсовет обратился к Зеленскому. Из-за Кличко

Депутаты Киевсовета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за вероятного увольнения главы КГГА Виталия Кличко.

"Могут уволить": Кличко отреагировал на свою отставку

Об этом мэр Киева сообщил в Facebook.

"О своей позиции уже заявили председатели депутатских фракций Киевсовета. Они обратились к Президенту, с целью обеспечения в Киеве местного самоуправления, назначить Виталия Кличко на должность председателя Киевской городской государственной администрации", - заявил градоначальник и в очередной раз подчеркнул, что его могут смещать "лишь киевляне, которые на выборах избрали Кличко".

Киевсовет обратился к Зеленскому. Из-за Кличко - фото 187139

Отметим, что в споре ОП и мэра Киева большинство киевлян и вправду поддерживают последнего. Об этом говорят последние соцопросы. Отмечая на вопрос, имеет ли право Владимир Зеленский назначать главу КМДА вопреки воле избирателей, 72 % ответили нет, 17% выступили за президента и лишь 11% не определились с ответом.

Напомним, Кабмин уволил Кличко. Раскрыты детали.

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