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Кличко обратился в НАБУ. Названа причина

10:13
Кличко пожаловался в НАБУ на Богдана - фото 1
Кличко пожаловался в НАБУ на Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался в НАБУ на главу ОП Андрея Богдана.

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Об этом глава столицы написал в Twitter и Facebook.

"Обратился в НАБУ, чтобы открыли производство по заявлению председателя ОП Богдана о предложении ему взятки якобы в моих интересах. Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить все детали. Надеюсь, господин Богдан поспособствует расследованию. Если, конечно, сказал журналистам правду", - заявил Кличко.

Кличко обратился в НАБУ. Названа причина - фото 185241

Напомним, что намедни глава ОП Андрей Богдан разъяснил конфликт между окружением гаранта и мэром Киева. Если кратко, он будто бы попросил последнего отказаться от надсмотра "смотрящих". Оправдываясь, мэр Киева сказал, что сделать ничего не может и предложил Богдану взятку в 20 млн. долл.

Однако это версия главы ОП. Что же заявил сам Кличко?

Кличко обратился в НАБУ. Названа причина - фото 185246

А Кличко очень возмутился, заявив обратное, дескать наоборот, Богдан приходил к нему, чтобы поставить в КМДА свою "крышу".

Как бы там ни было, но уже через сутки мэр Киева отправился с визитом к адвокату Трампа – "Руди" Джулиани. Предположительно за поддержкой.

 

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Андрей Богдан Киев Виталий Кличко НАБУ Новости Украина
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