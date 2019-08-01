Кличко обратился в НАБУ. Названа причина

Кличко пожаловался в НАБУ на Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался в НАБУ на главу ОП Андрея Богдана.

Об этом глава столицы написал в Twitter и Facebook.

"Обратился в НАБУ, чтобы открыли производство по заявлению председателя ОП Богдана о предложении ему взятки якобы в моих интересах. Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить все детали. Надеюсь, господин Богдан поспособствует расследованию. Если, конечно, сказал журналистам правду", - заявил Кличко.

Напомним, что намедни глава ОП Андрей Богдан разъяснил конфликт между окружением гаранта и мэром Киева. Если кратко, он будто бы попросил последнего отказаться от надсмотра "смотрящих". Оправдываясь, мэр Киева сказал, что сделать ничего не может и предложил Богдану взятку в 20 млн. долл.

Однако это версия главы ОП. Что же заявил сам Кличко?

А Кличко очень возмутился, заявив обратное, дескать наоборот, Богдан приходил к нему, чтобы поставить в КМДА свою "крышу".

Как бы там ни было, но уже через сутки мэр Киева отправился с визитом к адвокату Трампа – "Руди" Джулиани. Предположительно за поддержкой.