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Кличко потребовал от полиции извиниться перед его замом-"коррупционером"

13:05
Кличко потребовал извиниться перед его замом-"коррупционером" - фото 1
Кличко потребовал извиниться перед его замом-"коррупционером"

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал у полиции доказательств вины экс-замглавы КГГА Николая Поворозника, подозреваемого в коррупции.

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Об этом политик заявил во время пресс-конференции.

"Я хочу обратиться к правоохранительным органам предоставить информацию относительно расследования. Ибо до сих пор Николая Поворозника не вызывали на допрос - ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. Не предоставили пока и никаких подтверждений той информации, которая была обнародована в СМИ. Также официальных сообщений по делу правоохранительные органы до сих пор не сделали", - сказал мэр Киева и потребовал от полиции извинений.

"Я требую официальной информации о якобы фактах, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником. В этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над I. Виноват - должен отвечать по закону! Не виноват - зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть?", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, 14 апреля СБУ задержала мужчину, требовавшего $ 125 тыс у представителя компании-застройщика за способствование решениям, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений. По версии следствия, он связан с замглавы КГГА Николаем Поворозником.

В свою очередь чиновник отрицает все обвинения и называет их провокацией. 17 апреля мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил его от занимаемой должности.

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Новости Украина Виталий Кличко КГГА Национальная полиция Коррупция Киев
Украинская правда
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