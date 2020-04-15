"Провокация!: Зам Кличко оправдался за "подозрения в коррупции"

"Провокация!: Зам Кличко оправдался за "подозрения в коррупции"

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник высказался о подозрениях в коррупции, будто бы выдвинутых в его адрес.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"О вчерашней ситуации:

1. Взяток не брал.

2. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях.

3. Все заявления о том, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь.

4. Подозрение никто не объявлял.

5. Я вызван, как свидетель, на допрос в пятницу.



Я требую от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ, - заявил Поворозник и дал оценку всему происходящему.

"Считаю, что эта ситуация надумана и не исключаю, что все это - политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды чтобы дискредитировать нас в глазах в первую очередь киевлян", - добавил замглавы КГГА.

Напомним, 14 апреля СБУ задержала мужчину, требовавшего $ 125 тыс у представителя компании-застройщика за способствование решениям, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений. По версии следствия, он связан с замглавы КГГА Николаем Поворозником.