"Провокация!: Зам Кличко оправдался за "подозрения в коррупции"
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник высказался о подозрениях в коррупции, будто бы выдвинутых в его адрес.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.
"О вчерашней ситуации:
1. Взяток не брал.
2. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях.
3. Все заявления о том, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь.
4. Подозрение никто не объявлял.
5. Я вызван, как свидетель, на допрос в пятницу.
Я требую от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ, - заявил Поворозник и дал оценку всему происходящему.
"Считаю, что эта ситуация надумана и не исключаю, что все это - политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды чтобы дискредитировать нас в глазах в первую очередь киевлян", - добавил замглавы КГГА.
Напомним, 14 апреля СБУ задержала мужчину, требовавшего $ 125 тыс у представителя компании-застройщика за способствование решениям, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений. По версии следствия, он связан с замглавы КГГА Николаем Поворозником.