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"Провокация!: Зам Кличко оправдался за "подозрения в коррупции"

17:00
"Провокация!: Зам Кличко оправдался за "подозрения в коррупции" - фото 1
"Провокация!: Зам Кличко оправдался за "подозрения в коррупции"

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник высказался о подозрениях в коррупции, будто бы выдвинутых в его адрес.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"О вчерашней ситуации:
1. Взяток не брал.
2. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях.
3. Все заявления о том, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь.
4. Подозрение никто не объявлял.
5. Я вызван, как свидетель, на допрос в пятницу.

Я требую от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ, - заявил Поворозник и дал оценку всему происходящему.

'Провокация!: Зам Кличко оправдался за 'подозрения в коррупции' - фото 198724

"Считаю, что эта ситуация надумана и не исключаю, что все это - политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды чтобы дискредитировать нас в глазах в первую очередь киевлян", - добавил замглавы КГГА.

'Провокация!: Зам Кличко оправдался за 'подозрения в коррупции' - фото 198725

Напомним, 14 апреля СБУ задержала мужчину, требовавшего $ 125 тыс у представителя компании-застройщика за способствование решениям, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений. По версии следствия, он связан с замглавы КГГА Николаем Поворозником.

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Виталий Кличко Коррупция КГГА Киев Новости Украина
Без табу
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