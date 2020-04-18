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"Поблажек не будет!": Кличко неожиданно отстранил своего зама

17:00
"Поблажек не будет!": Кличко неожиданно отстранил своего зама - фото 1
"Поблажек не будет!": Кличко неожиданно отстранил своего зама

Глава КГГА Виталий Кличко временно отстранил своего заместителя Николая Поворозника из-за подозрений в коррупции.

Кличко сэкономил на стеклянном мостике: Он сам об этом заявил

Об этом политик написал в Telegram.

"Друзья! Я говорил о том, что никого не буду покрывать. И, если кто-то из чиновников виноват в коррупции, - будет отвечать по всей строгости закона! Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции! Но, если кто-то занимается манипуляциями и фабрикует дело, - он должен нести не меньшую ответственность!", - заявил мэр и раскрыл детали своей нетерпимости к коррупции.

"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-либо влиянии чиновника высокого ранга, которым он является, Николай Поворозник написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстраняю его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, 14 апреля СБУ задержала мужчину, требовавшего $ 125 тыс у представителя компании-застройщика за способствование решениям, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений. По версии следствия, он связан с замглавы КГГА Николаем Поворозником.

В свою очередь чиновник отрицает все обвинения и называет их провокацией. 17 апреля мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил его от занимаемой должности.

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Виталий Кличко Киев Коррупция КГГА Новости Украина
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