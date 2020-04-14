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Зама Кличко заподозрили в коррупции - СБУ задержала посредника с кучей долларов

Вчера, 21:40
Зама Кличко заподозрили в коррупции - СМИ - фото 1
Зама Кличко заподозрили в коррупции - СМИ

Первого замглавы КГГА Николая Паворозника заподозрили в коррупции.

Кличко сэкономил на стеклянном мостике: Он сам об этом заявил

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на инсайд.

По данным источников, чиновник с помощью посредника требовал $ 125 тыс у представителя компании-застройщика за способствование решениям, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений.

Зама Кличко заподозрили в коррупции - СБУ задержала посредника с кучей долларов - фото 198691

Николай Паворозник (справа)

14 апреля пособник Паворозника был задержан СБУ при получении $ 60 тыс. При допросе мужчины выяснилось, что замглавы КГГА хотел получить $ 246 тыс. с другого объекта строительства.

По факту правонарушения в здании мэрии проведен обыск. Все происходящее чиновник пока никак не прокомментировал.

Напомним, Кличко оправдался за VIP-палаты для политиков.

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КГГА Виталий Кличко СБУ Коррупция Новости Украина
Новое время
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