Зама Кличко заподозрили в коррупции - СБУ задержала посредника с кучей долларов

Зама Кличко заподозрили в коррупции - СМИ

Первого замглавы КГГА Николая Паворозника заподозрили в коррупции.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на инсайд.

По данным источников, чиновник с помощью посредника требовал $ 125 тыс у представителя компании-застройщика за способствование решениям, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений.

Николай Паворозник (справа)

14 апреля пособник Паворозника был задержан СБУ при получении $ 60 тыс. При допросе мужчины выяснилось, что замглавы КГГА хотел получить $ 246 тыс. с другого объекта строительства.

По факту правонарушения в здании мэрии проведен обыск. Все происходящее чиновник пока никак не прокомментировал.