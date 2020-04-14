Зама Кличко заподозрили в коррупции - СБУ задержала посредника с кучей долларов
Зама Кличко заподозрили в коррупции - СМИ
Первого замглавы КГГА Николая Паворозника заподозрили в коррупции.
Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на инсайд.
По данным источников, чиновник с помощью посредника требовал $ 125 тыс у представителя компании-застройщика за способствование решениям, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений.
Николай Паворозник (справа)
14 апреля пособник Паворозника был задержан СБУ при получении $ 60 тыс. При допросе мужчины выяснилось, что замглавы КГГА хотел получить $ 246 тыс. с другого объекта строительства.
По факту правонарушения в здании мэрии проведен обыск. Все происходящее чиновник пока никак не прокомментировал.
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