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В Раде поддержали легализацию наркотиков

15 мая, 20:25
В Раде поддержали легализацию наркотиков - фото 1
В Раде поддержали легализацию наркотиков

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека поддержал регистрацию законопроекта по легализации медицинского использования марихуаны.

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Решение принято единогласно после рассмотрения электронной петиции с просьбой "Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины - защитить конституционные права граждан". Прошению удалось набрать 25 тыс. голосов.

"Решение рабочей группы, которое мы приняли, было следующее: мы подаем законопроект, который принимается в первом чтении, принимаем это за основу, дальше будем рассматривать, какие есть видение развития этого направления", - прокомментировал решение комитета нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которую многие из-за ее идей пытаются свергнуть, рассказала о плюсах легализации марихуаны в Украине.

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Верховна Рада наркотики Легализация марихуаны Новости Украина
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