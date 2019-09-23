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Кличко подал свой закон "О столице". Раскрыты детали

15:30
Кличко подал свой закон "О столице". Раскрыты детали - фото 1
Кличко подал свой закон "О столице". Раскрыты детали

Мэр Киева Виталий Кличко подал в Раду свой законопроект «О столице».

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Об этом глава КГГА заявил на брифинге, в понедельник, 23 сентября.

"Мы предложили альтернативный законопроект о столице, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Там четко прописано, что у киевлян должно остаться право выбирать власть в своем городе. И эта власть должна быть подотчетной и ответственной исключительно перед киевлянами, а не назначаться сверху", - сказал Кличко.

Напомним, что 19 сентября мэр Киева попросил парламент распустить Киевсовет, однако в "Слуге народа" его не поняли и сказали, чтобы он сформулировал свои мысли правильным образом.

Как бы там ни было, но скорее всего дни власти Кличко сочтены. Как в случае досрочных выборов, так и в случае принятия закона "О столице" (версии "Слуги" - прим. ред.), Виталию Владимировичу грозит отставка.

За дополнительными подтверждениями далеко ходить не надо: на прошедших выборах в Раду все мажоритарные округи в Раду завоевали "слуги народа". Стоит ли говорить о том, кого поддержат киевляне на выборах в мэрию?

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