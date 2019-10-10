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Кличко объяснился за подорожание "уставшего моста"

17:00
Кличко объяснился за подорожание "уставшего моста" - фото 1
Кличко объяснился за подорожание "уставшего моста"

7 октября мэр Киева Виталий Кличко подписал проект реконструкции Шулявского моста с увеличенной стоимостью работ. Многих киевлян слегка смутило это решение и глава КГГА решил объясниться.

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Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

По словам градоначальника, стоимость проекта возросла до 1 млрд "из-за дополнительных работ на прилегающих территориях".

"Стоимость строительства моста та же, но мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, тепловую сеть, находящихся у моста", - заявил Кличко и добавил, что все сметы (о тратах - прим. ред.) открыты для общего доступа.

Также градоначальник подчеркнул, что сдача объекта пройдет не позднее конца этого года. Так ли это, киевляне вскоре ощущат на себе.

Напомним, 27 февраля 2017 г. от Шулявского путепровода отпали части бетонной конструкции. Городская власть попыталась отстранится от ответственности, заявив, что причиной ЧП стал возраст сооружения. Говоря словами Виталия Кличко, "мост устал".

Позже стартовали работы по реконструкции Шулявского моста, однако в сентябре 2019 г. они были приостановлены. Одной из причин застоя стала продажа акций "Укрбуда" Максима Микитася - друга главы КГГА.

В октябре 2019 г. Виталий Кличко подписал новый проект с увеличенной стоимостью работ по реконструкции объекта.

Напомним, на мостик "Зеленского-Филатова" открыли дело.

 

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Виталий Кличко Шулявский мост КГГА Новости Украина
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