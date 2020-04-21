Кличко назначил себе нового зама: Старый обвиняется в коррупции

Кличко назначил себе нового зама: Старый обвиняется в коррупции

Мэр Киева Виталий Кличко назначил нового первого замглавы КГГА. Им стал Валентин Мондриевский.

Об этом политик рассказал во время брифинга.

По словам мэра, отстранение предыдущего замглавы КГГА, - Николая Поворозника, - является временным шагом и связано с расследованием коррупционного скандала.

"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-либо влиянии чиновника высокого ранга, которым является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования", - заявил политик.

Напомним, 14 апреля СБУ задержала мужчину, требовавшего $ 125 тыс у представителя компании-застройщика за способствование решениям, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений. По версии следствия, он связан с замглавы КГГА Николаем Поворозником.

В свою очередь чиновник отрицает все обвинения и называет их провокацией. 17 апреля мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил его от занимаемой должности.