Кива вновь показал свой отрицательный интеллект (ФОТО)

В Раде прошла акция в поддержку белорусов

Вечно упоротый нардеп с умственными способностями, отстающими от москита, попытался в очередной раз услужиться перед своими российскими спонсорами. Но вышло у него как всегда по-дебильному.

После вчерашнего открытого демарша официальной позиции Украины по поводу действий белорусского диктатора Лукашенко, устроенного Ильей Кивой и Виктором Медведчуком, в пятницу, 4 сентября, представители "Слуг народа", "Европейской солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" устроили акцию солидарности с белорусами.

И пока нардепы от различных политсил, держа в руках бело-красно-белые стяги, толкали речь с осуждением деяний режима Лукашенко, на балкон зала заседания ВР вылез Илья Кива.

Оттолкнув сидящих там журналистов, парламентарий от ОПЗЖ вломился с официальным флагом Беларуси, но по своему обыкновению задебилил и держал его вверх ногами.

Кива быкует Под крики "Ганьба" Киву пытался образумить спикер Дмитрий Разумков, который, к слову, потребовал убрать флаги и от других своих коллег: - Пожалуйста, флаги уберите, с трибуны в том числе. Илья Владимирович, символика государства Украина должна быть.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. В ночь на 14 число из переполненных СИЗО режим начал выпускать задержанных. Их избивали и пытали. В штабе Тихановской начали создавать рабочую группу по переходу власти, но сам факт ее существования у диктатора игнорируют. Протесты затихли, а вместо уволившихся сотрудников государственных СМИ их работу переняли российские пропагандисты. Кроме того, карательные отряды силовиков активно перегруппировываются, а в Минск мотаются самолеты ФСБ и ВС РФ. После этого Лукашенко привел армию в полную боевую готовность, заявил о "наступлении НАТО" и заявил о полной поддержке своих действий со стороны Путина.

Вялотекущие протесты продолжаются до сих пор. Каратели пакуют людей, а те не переходят к активным действиям и практически без сопротивления наблюдают за происходящим.