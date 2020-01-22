Кива пожаловался в полицию на "избиение" ветераном АТО

Кива пожаловался в полицию на "избиение" ветераном АТО

В среду, 22 января, столичная полиция открыла дело по факту драки Ильи Кивы и ветерана АТО.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"В полицию обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений. На место происшествия выехали экипаж патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации. Сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Telegram-канал "Новина" выложил видео драки Ильи Кивы с ветераном АТО. Как передает СМИ, около 12 часов дня одиозный депутат встретился с представителями уголовного мира Днепра, однако не обошлось без происшествий. Неожиданно политик начал провоцировать одного из посетителей кафе. Тот обиды не стерпел и врезал Киве по лицу. В ответ нардеп предпочел вернуться за свой столик, в то время как его охрана накинулась на мужчину.

В свою очередь политик не согласился с такой трактовкой событий и изложил свою версию.

"Ради избежания распространения фейков и мифов, я хочу заявить о своей позиции и пролить свет на сложившуюся ситуацию. Человек, который напал на меня в ресторане «Мокко», вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично! Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому. По результату инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои", - написал он в Facebook.

Предполагаемый участник конфликта Михаил Майнман происшествие пока никак не прокомментировал.

Напомним, 6 ноября 2019 г. радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело.

Через месяц украинские СМИ потряс другой конфликт: в стенах Рады подрались "слуги народа" Макс Бужанский и Гео Лерос. Как и почему - читайте по ссылке.