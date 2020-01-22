Владимир Зеленский Коронавирус из Китая война на Донбассе

Кива пожаловался в полицию на "избиение" ветераном АТО

17:00
Кива пожаловался в полицию на "избиение" ветераном АТО - фото 1
Кива пожаловался в полицию на "избиение" ветераном АТО

В среду, 22 января, столичная полиция открыла дело по факту драки Ильи Кивы и ветерана АТО.

Кива набросился на ветерана АТО и получил по лицу – ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"В полицию обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений. На место происшествия выехали экипаж патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации. Сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Telegram-канал "Новина" выложил видео драки Ильи Кивы с ветераном АТО. Как передает СМИ, около 12 часов дня одиозный депутат встретился с представителями уголовного мира Днепра, однако не обошлось без происшествий. Неожиданно политик начал провоцировать одного из посетителей кафе. Тот обиды не стерпел и врезал Киве по лицу. В ответ нардеп предпочел вернуться за свой столик, в то время как его охрана накинулась на мужчину.

В свою очередь политик не согласился с такой трактовкой событий и изложил свою версию.

Кива пожаловался в полицию на 'избиение' ветераном АТО - фото 194698

"Ради избежания распространения фейков и мифов, я хочу заявить о своей позиции и пролить свет на сложившуюся ситуацию. Человек, который напал на меня в ресторане «Мокко», вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично! Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому. По результату инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои", - написал он в Facebook.

Предполагаемый участник конфликта Михаил Майнман происшествие пока никак не прокомментировал.

Напомним, 6 ноября 2019 г. радикал Олег Ляшко избил слугу народа Андрея Геруса. Позже по факту ЧП полиция открыла дело.

Через месяц украинские СМИ потряс другой конфликт: в стенах Рады подрались "слуги народа" Макс Бужанский и Гео Лерос. Как и почему - читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Илья Кива драка полиция Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский попросил встречи с Путиным – РосСМИ - фото 1
Зеленский попросил встречи с Путиным – РосСМИ
19:00
Всемирной озабоченности мало: Зеленский выступил в Давосе - ВИДЕО - фото 1
Всемирной озабоченности мало: Зеленский выступил в Давосе - ВИДЕО
18:20
Иран оставит "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга" у себя. - фото 1
Иран решил судьбу "черных ящиков" с украинского "Боинга". Кто их получит?
16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35
Майкл Б Джордан сыграл адвоката, который верит в правосудие - фото 1
Судить по совести: Как без кулаков отправить в нокаут правосудие
19 января, 20:00
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Загрузка...