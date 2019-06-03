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"Киевский патриархат не существовал": Варфоломей жестко "умыл" Филарета

17:00
Варфоломей жестко "умыл" - фото 1
Варфоломей жестко "умыл"

Константинопольский патриарх Варфоломей сделал очередное заявление о Филарете и УПЦ КП. На этот раз особенно резкое.

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В своем обращении к СМИ, Варфоломей снова выразил свою поддержку ПЦУ и жестко раскритиковал экс-главу КП Филарета.

"Что касается Филарета, то его восстановили в епископском сане как бывшего митрополита Киевского. Так называемый Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал", - сказал, как отрезал, церковник.

И подчеркнул, что главой украинской Церкви является Епифаний.

"Теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность главного епископа Православной церкви Украины Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы", - заявил Варфоломей.

Напомним, глава ПЦУ Епифаний признал недействительными все документы УПЦ КП, принятые после государственной регистрации Единой Церкви.

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ПЦУ Патриарх Варфоломей Патриарх Филарет Митрополит Епифаний УПЦ КП Новости Украина
Интерфакс Украина
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