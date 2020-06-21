“Киевгаз” признал, что снимал счетчики накануне взрыва в доме на Позняках ВИДЕО

Взрыв разрушил дом и забрал минимум две жизни / МВД

Компания “Киевгаз” подтвердила, что проводила работы в доме по улице Крушельницкой 1/5 перед взрывом, который его уничтожил.

По словам коммунальщиков, состояние счетчиков их устроило и они никак не винят себя за произошедшее утром в воскресенье, 21 июня.

Отдуваться за весь «Киевгаз» довелось представителю компании Елене Мичуриной.

«Не только в этом доме, но и по Киеву каждый день мы проводим не замену, а поверку счетчиков. Снимали не только на прошлой неделе, а в течение месяца. Это обязательная ежедневная работа «Киевгаза». У нас есть графики, мы сообщаем на сайте, это не какая-то уникальная процедура, которая была только в этом доме», - сказала она.

По информации чиновницы, поверка проводится раз в 8 лет: счетчики снимаются для того, чтобы проверить насколько они исправны, на место счетчика ставится заглушка, далее идет проверка на утечки газа. На момент пребывания работников газовой компании в доме запаха газа не было.

“В тот период, когда там находились наши сотрудники, никаких жалоб и запаха газа не было», - отметила она. На вопрос, жаловались ли жильцы пострадавшего в результате взрыва дома на запах газа после поверки счетчиков, Мичурина ответила, что такие данные будут уточнены позже. «Были заявки от жильцов, надо уточнить у коллег, потому что сейчас такой информации нет. Общее состояние газовых сетей в доме, насколько я сейчас знаю предварительно, то все окей, удовлетворительное состояние сетей, но надо уточнять”, - пояснила она.

Что осталось от дома после взрыва - вид изнутри:

Отметим, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело, а газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, проводятся обыски и выемка документов.

Поскольку не исключается, что дом может разрушиться полностью - туда никого не пускают, даже представителей “Киевгаза”, которые могли бы пролить свет на произошедшее.

Напомним, из-за взрыва газа (основная версия) обрушилось несколько этажей в жилом доме по улице Соломии Крушельницкой 1/5, погибли двое человек, больше 20 спасены. Теперь им и остальным жителям злополучного дома предстоит решать вопрос - где жить.

Сам же дом будет разобран - восстановить его нет никакой возможности.