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Взрыв дома на Позняках: Спасатели ищут двух пропавших

12:30
Взрыв на Позняках: Спасатели ищут двух пропавших - фото 1
Взрыв на Позняках: Спасатели ищут двух пропавших

Спасатели продолжают поиск двух мужчин, пропавших после взрыва в столичной многоэтажке на Позняках.

Под завалами жилого дома на Позняках находятся люди, есть погибшие (ВИДЕО)

Об этом написал замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Вероятно, под завалами могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения, жителей этого дома. Спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью, разбирать завалы для того, чтоб спасти жизни людей. До вечера планируется полностью закончить эти работы", - говорится в сообщении.

Также чиновник уточнил, что секция 10-ти этажного дома, в котором произошел взрыв, восстановлению не подлежит. Вскоре ее демонтируют.

"Сейчас на заседание государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций позитивно решается вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жильцов, потерявших свои квартиры в результате чрезвычайной ситуации. Это 40 квартир взорвавшейся секции", - добавил Антон Геращенко.

Что было ранее?

21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в десятиэтажном доме. В результате ЧП погибли три человека, 5 получили травмы и еще 2 считаются без вести пропавшими.

Следствие рассматривает две версии произошедшего: утечка газа и теракт. Последнее предположение является наименее вероятным, т.к. для максимального нанесения ущерба "гипотетический террорист" должен был бы заложить взрывчатку у основания конструкций дома, а не на 7 этаже, где и произошел взрыв.

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