Кернеса срочно увезли за границу – СМИ

Кернеса срочно увезли за границу – СМИ

Мэра Харькова Геннадия Кернеса увезли за границу для лечения осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщает Newsroom.

"За мэром прибыл джэт из Нюрнберга. Bombardier Challenger 604 принадлежит немецкой компании FAI rent-a-jet, которая занимается транспортировкой пациентов по всему миру. Ранее в СМИ сообщали, что родные Кернеса рассматривают возможность отправить его на лечение в книнику в Вене, позже, якобы остановились на "Шарите", которая находится в Берлине", - передает СМИ.

Что было ранее?

14 сентября харьковский горсовет сообщил, что Геннадий Кернес тяжело болен. Чем именно, чиновники не уточнили. На следующий день этот же источник подтвердил слухи о том, что мэр Харькова заболел коронавирусом. По данным некоторых СМИ, COVID-19 дал осложнения в виде воспаления легких и инсульта.