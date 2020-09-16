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Кернеса срочно увезли за границу – СМИ

Вчера, 22:33
Кернеса срочно увезли за границу – СМИ - фото 1
Кернеса срочно увезли за границу – СМИ

Мэра Харькова Геннадия Кернеса увезли за границу для лечения осложнений, вызванных коронавирусом.

"Одни трупики": Кернес "успокоил" харьковчан из-за коронавируса - ВИДЕО

Об этом сообщает Newsroom.

"За мэром прибыл джэт из Нюрнберга. Bombardier Challenger 604 принадлежит немецкой компании FAI rent-a-jet, которая занимается транспортировкой пациентов по всему миру. Ранее в СМИ сообщали, что родные Кернеса рассматривают возможность отправить его на лечение в книнику в Вене, позже, якобы остановились на "Шарите", которая находится в Берлине", - передает СМИ.

Что было ранее?

14 сентября харьковский горсовет сообщил, что Геннадий Кернес тяжело болен. Чем именно, чиновники не уточнили. На следующий день этот же источник подтвердил слухи о том, что мэр Харькова заболел коронавирусом. По данным некоторых СМИ, COVID-19 дал осложнения в виде воспаления легких и инсульта.

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Харьков Геннадий Кернес Пандемия коронавируса Новости Украина
Newsroom
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