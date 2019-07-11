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Кернес похвастался восстановлением памятника Жукову

12:00
Кернес гордится достижениями Жукова - фото 1
Кернес гордится достижениями Жукова

Утром в четверг, 11 июля, успешно мимикрировавший при Порошенко под патриота мэр Харькова Геннадий Кернес объявил о том, что коммунальщики поставили памятник убийце десятков тысяч украинцев маршалу Жукову на место.

На своей странице в Facebook откровенно сепарский деятель написал о том, что "выполнил обещанное".

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"Сегодня вернули на место", - отметил не встающий во время гимна Украины Кернес, продемонстрировав фотографии востановленного после сноса проукраинскими активистами памятника.

Судя по всему, денег из бюджета соратник Труханова все же зажал, поскольку монумент оставили тот же, со следами красной, символизирующей кровь украинцев, краски.

Напомним, снесли памятник 2 июня не согласные с проведением сепар-движа имени Труханова и Кернеса харьковские активисты. Тогда в местном дворце спорта проходил съезд партии "Доверяй делам".

Как известно, Георгий Жуков может по праву считаться одним из самых кровавых полководцев СССР. Фронтовым прозвищем у маршала было "Катафалк" или "Мясник", и совсем не просто так. Он приказывал массово расстреливать солдат Красной армии, которые попадали или сдавались в плен. Кроме того, в 1954-м году благодаря прославленному военному деятелю в результате военных учений 60 тысяч мирных граждан попали под воздействие ядерного оружия и заболели лучевой болезнью. Тогда советский бомбардировщик сбросил на территорию Тоцкого полигона ядерную бомбу РДС-2 мощностью 38 килотонн в тротиловом эквиваленте.

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