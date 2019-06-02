Владимир Зеленский Михеил Саакашвили Чернобыль от HBO Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

В Харькове активисты подрались с копами, повалили памятник и пытаются сорвать съезд Гепы

15:00
В Харькове проходят протесты против Кернеса, Труханова и их партии - фото 1
В Харькове проходят протесты против Кернеса, Труханова и их партии

В воскресенье, 2 июня, в харьковском дворце спорта собираются провести сходку члены партии Труханова-Кернеса, чем, разумеется, недовольны местные жители.

Харьковские активисты стали подтягиваться к месту появления скрытых и не очень политиков-сепаров.

Коломойский заявил о слиянии с Кернесом и Трухановым

А на охрану совсем проукраинских деятелей и их мероприятия Аваков бросил немалые силы - нацгвардия и спецназ полиции выстроился плотными рядами в надежде помешать патриотам.

Параллельно с этим в харьковском парке активисты решили отомстить Кернесу за попытку отменить декоммунизацию и переименовать проспект Григоренко в проспект маршала Жукова. Сделали это простым и доступным способом - повалили памятник советскому полководцу. Менты, разумеется, этому старались всячески помешать. Задействовали спецсредства и били протестующих.

А у дворца спорта активисты устроили Гепе, Труханову и прочим сепарам коридор позора. Заодно и лишний раз напомнили горожанам, что эти люди в 2013 году активно топили против Украины.

В Харькове активисты подрались с копами, повалили памятник и пытаются сорвать съезд Гепы - фото 182028

Как известно, партия "Доверяй делам", куда вошли объединившие свои силы мэры, активно поддерживается человеком №1 в стране Игорем Коломойским. Вернувшийся из бегов олигарх рад сотрудничать с некогда отлученными от кормушки деятелями.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Игорь Коломойский Геннадий Кернес Геннадий Труханов Харьков драка полиция Арсен Аваков Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Русские не собираются ни в чем признаваться - фото 1
Спора нет: русские избрали тактику на тяжбу с Украиной в Гааге
16:00
Козак фест завершился из-за непогоды - фото 1
Ураган обвалил крышу на рок-фестивале под Днепром, под обломками могут быть люди
12:00
Зеленский расширил свою администрацию - фото 1
Зеленский расширил свою администрацию - а обещал сократить
Вчера, 18:04
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...