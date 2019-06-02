В Харькове активисты подрались с копами, повалили памятник и пытаются сорвать съезд Гепы

В Харькове проходят протесты против Кернеса, Труханова и их партии

В воскресенье, 2 июня, в харьковском дворце спорта собираются провести сходку члены партии Труханова-Кернеса, чем, разумеется, недовольны местные жители.

Харьковские активисты стали подтягиваться к месту появления скрытых и не очень политиков-сепаров.

А на охрану совсем проукраинских деятелей и их мероприятия Аваков бросил немалые силы - нацгвардия и спецназ полиции выстроился плотными рядами в надежде помешать патриотам.

Параллельно с этим в харьковском парке активисты решили отомстить Кернесу за попытку отменить декоммунизацию и переименовать проспект Григоренко в проспект маршала Жукова. Сделали это простым и доступным способом - повалили памятник советскому полководцу. Менты, разумеется, этому старались всячески помешать. Задействовали спецсредства и били протестующих.

А у дворца спорта активисты устроили Гепе, Труханову и прочим сепарам коридор позора. Заодно и лишний раз напомнили горожанам, что эти люди в 2013 году активно топили против Украины.

Как известно, партия "Доверяй делам", куда вошли объединившие свои силы мэры, активно поддерживается человеком №1 в стране Игорем Коломойским. Вернувшийся из бегов олигарх рад сотрудничать с некогда отлученными от кормушки деятелями.