В Харькове горсовет под рассказы Мураева о неонацизме вернул проспекту имя Жукова

Кернес возглавляет реванш сепаратизма в Харькове

Мирный областной центр, который в 2014-м отстоял свою свободу от оккупантов, возвращается в период тотального решалова и Совка во главе с ничего не боящимися регионалами. В среду, 19 июня, вопреки законам о декоммунизации харьковские депутаты приняли крайне скандальное решение.

На сегодняшней сессии харьковского горсовета мэр-сепар Геннадий Кернес вместе с его приспешниками проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени Георгия Жукова.

Причем сделали они это в присутствии яркого агента влияния Евгения Мураева, который примчался к своим антиукраинским подельникам и толкнул бравую пропагандистскую речь о "неонацистах и детях фашистских организаций". Вопреки здравому смыслу, депутаты не отправили пророссийского нардепа в ближайший мусорник или хотя бы в управление СБУ, а поддержали.

60 из 75 присутствующих политиков решили наплевать и на причастность Жукова к военным преступлениям против народа Украины, и на закон "О декоммунизации".

Параллельно с этим решением Кернес еще и заявил, что восстановит бюст советскому маршалу, который не так давно повалили активисты.

Как известно, Георгий Жуков может по праву считаться одним из самых кровавых полководцев СССР. Фронтовым прозвищем у маршала было "Катафалк" или "Мясник", и совсем не просто так. Он приказывал массово расстреливать солдат Красной армии, которые попадали или сдавались в плен. Кроме того, в 1954-м году благодаря прославленному военному деятелю в результате военных учений 60 тысяч мирных граждан попали под воздействие ядерного оружия и заболели лучевой болезнью. Тогда советский бомбардировщик сбросил на территорию Тоцкого полигона ядерную бомбу РДС-2 мощностью 38 килотонн в тротиловом эквиваленте.