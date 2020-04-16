Каждый пятых из заболевших коронавирусом в Украине - медик

У украинских врачей нет средств защиты

Врачи и медсестры, которых государство не обеспечило средствами первой необходимости для защиты от коронавируса, массово заразились китайской болячкой. В данный момент у 788 человек официально диагностировали COVID-19.

Такие цифры предстаивл министр здравоохранения Максим Степанов во время сегодняшнего брифинга.

По словам главы МОЗ, больше чего медиков заразилось в Черновицкой области - 126 человек.

"Мы анализируем каждый случай заболевания медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице и в каких условиях, - отметил чиновник. - Всего медиков, заболевших коронавирус в Украине - 788.По обеспеченности средствами индивидуальной защиты, каждый день мы увеличиваем эту обеспеченность".

Правда, в словах министра явно можно усмотреть ложь, ведь персонал даже тех больниц, которые были определены в МОЗ как опорные для борьбы с коронавирусом, совсем не был обеспечен ни костюмами, ни масками с респираторами, ни защитными очками. Об этом свидетельствует хотя бы массовое заражение сотрудников Киевской больницы №6, которую и вовсе закрыли после обнаружения инфекции у всех работников трех отделений медучреждения. При этом еще недавно чиновники с гордостью заявляли, что эта больница целиком и полностью обеспечена всем необходимым.

Напомним, 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.