В Киеве закрыли медгородок: коронавирус нашли у всего персонала

В больнице №6 Киева медики трех отделений заразились коронавирусом

Из-за внезапной вспышки инфекции COVID-19, обнаруженной в Киевской городской клинической больнице №6, все медучреждение было принято решение закрыть.

По данным источников издания "Обозреватель", после возникших подозрений о болезни персонала отделений кардиологии, терапии и неврологии, врачам и медсестрам сделали тесты на основе полимеразной цепной реакции, которые способны обнаружить вирус в организме даже когда инфекция не дала о себе знать.

Результаты анализов оказались ужасными: весь персонал трех отделений оказался заражен. Точное количество больных и в каком состоянии они находятся, неизвестно. Теперь копам придется попытаться отследить всех людей, с кем общались медики, а эта цифра может быть огромной. А возможным такая ситуация стала из-за беспечного отношения самих украинцев к болезни, а также дебильного понимания проблемы со стороны властей вкупе с желанием нажиться на крупных закупках.

Напомним, по состоянию на вечер 15 апреля в стране зафиксировали 3764 случая заражения китайским коронавирусом. 108 человек скончались, а 143 вышли из больниц здоровыми. Впрочем, эта статистика чрезвычайно не точная. Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны слишком поздно начали предпринимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.