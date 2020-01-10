Кабмин в разы увеличил доходы Рябошапки

Рябошапка будет получать немалые деньги

Генпрокурор-реформатор сумел добиться того, чтобы ему выплачивали в три раза больший оклад, чем существовал до создания ОГП.

Кабинет министров принял решение об оплате труда для генпрокурора Рябошапки и его подчиненных.

Уже в феврале прошедшие переаттестацию правоохранители получат повышенные зарплаты за первый месяц года. Сам же член Зе команды, которого посадили в кресло ОГП, получит как минимум 93 тысячи 648 гривен. Такую ставку предусмотрели для него в правительстве Гончарука. Кроме того, само собой, государство вылпатит Рябошапке немалые надбавки в виде премий, оплаты за интенсивность труда и так далее.

Первый зам главы ОГП будет получать оклад в 89 тысяч 326, а рядовой заместитель - 86 445 гривен.

Ставка для начальников департаментов Офиса предусмотрена ставка в 40 тысяч, начальника управления - 38,6, а главы отделов будут получать 36,8 тысяч грн.

Напомним, в рамках реформы Генпрокуратуры, деятельность ОГП сосредоточится в 12 департаментах, 8 отдельных управлениях и 2 специализированных прокуратурах. Кроме того будут увеличены полномочия генпрокурора. Согласно закону о снятии неприкосновенности с нардепов, все ходатайства о задержании, аресте и других действиях в отношении депкутатов должны согласовываться с генпрокурором. Спрашивать для этого разрешения у депутатов ему уже не нужно.

Таким образом все остальные следственные органы отодвигаются на второй план. Учитывая традиционную связь ГПУ ( отныне ОГУ) с Офисом президента Украины, можно сделать вывод, что без санкции исполнительной власти украинцам не стоит ожидать громких процессов в отношении народных избранников.