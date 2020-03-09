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Россия подбросит в "ЛДНР" украинца с коронавирусом

14:00
Россия подбросит в "ЛДНР" украинца с коронавирусом - фото 1
Россия подбросит в "ЛДНР" украинца с коронавирусом

Россия выдворит украинца с симптомами коронавируса на территорию "ЛДНР".

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Об этом сообщает пресс-служба ООС.

По данным источника, мужчина, незаконно получивший паспорт России, недавно вернулся из Китая с симптомами COVID-19. Недолго думая, россияне решили депортировать больного в ОРДЛО. Там он пройдет лечение в одной из местных больниц.

"Россия любит рассказывать о количестве российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной правительству Украины территории и о привилегиях, ожидающих "потенциальных русских", но в то же время мы видим, как легко она отказывается от своих "новоиспеченных граждан", тем самым еще раз показывая свое лицемерное лицо", - подчеркнули в ООС.

Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.

3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.

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