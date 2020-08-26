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В Украине количество больных COVID-19 превысило 110 тысяч

09:50
В Украине количество больных COVID-19 превысило 110 тысяч - фото 1
В Украине количество больных COVID-19 превысило 110 тысяч

В среду, 26 августа, отечественный Минздрав обновил статистику заболевания коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"26 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 110 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2354 летальные, 53454 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1670 новых случаев. всего проведено 1452006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 584 пациента", - говорится в сообщении.

В Украине количество больных COVID-19 превысило 110 тысяч - фото 204481

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: по состоянию на 21 августа в нашей стране коронавирус успели подхватить 100 тысяч человек.

Учитывая усложнение эпидемиологической ситуации, Кабмин планирует продлить карантин в нашей стране до ноября.

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