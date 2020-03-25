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В еще одном городе Украины ввели ЧС: Что известно?

13:00
В еще одном городе Украины ввели ЧС: Что известно? - фото 1
В еще одном городе Украины ввели ЧС: Что известно?

В среду, 25 марта, в Запорожье ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Об этом мэр города Владимир Буряк написал в Facebook.

"Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайнe. Ситуаци. в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости!", - заявил политик.

В еще одном городе Украины ввели ЧС: Что известно? - фото 197736

Также Владимир Буряк подчеркнул, что город готов к пандемии.

"Больницы города готовы к борьбе с коронавирусом. Напомню, сегодня на сессии мы выделим еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов", - добавил мэр Запорожья.

Напомним, по состоянию на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 подтвежденных случаев заражения COVID-19, из них 4 летальных, 1 человек излечился.

 

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