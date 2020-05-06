Кабмин открыл КПВВ на границе с Польшей

Шмыгаль решил открыть несколько пунктов пропуска

В среду, 6 мая, представители власти страны наконец-то сумели признать, что многие введенные ими ограничения из-за пандемии коронавируса были весьма нелепыми и во многом даже вредительскими. Правда, исправлять все свои ошибки Шмыгаль и его команда пока не собираются.

Сегодня премьер-министр подписал документ о внесении изменений в наспех скопированный список мер, введенных из-за COVID-19 13 марта.

В Украине снова ухудшилась статистика по СOVID-19: Раскрыты детали Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Кабмина, речь идет о распоряжении правительства № 288 "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу".

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, оставлять в работе лишь два пункта пропуска на границе с Польшей - "Ягодин" и "Краковец" было убийственно для логистики и международной торговли:

"Из-за работы только двух КПВВ возник риск разрыва устоявшихся логистических звеньев и создание препятствий для международной торговли как с Польшей да и вообще".

Поэтому Шмыгаль и компания разрешили открыться одному пункту на границе с Польшей "Рава-Русская", а также "Скадовскому морскому порту". Последнему разрешили работать с формулировкой "учитывая технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины что ограничения в портах нецелесообразны". То есть, порт вообще можно было не закрывать, а многие отрасли экономики, подвязанные под поставки морем могли бы не пострадать столь критически, если бы в Кабмине хорошо подумали в середине марта.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 13184 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.