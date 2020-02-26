Эвакуация украинцев из Италии: Будет ли она?

Эвакуация украинцев из Италии: Будет ли она?

В отечественном МИД рассказали, планируется ли эвакуация украинцев из Италии, охваченной эпидемией китайского коронавируса.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам украинского консула в Милане Романа Горяйнова, на данный момент не поступало ни одного сообщения о просьбе эвакуации.

"С пятницы ни одного обращения об эвакуации не поступало. Люди только интересуются, когда восстановится прием граждан", - заявил дипломат, посоветовав украинским туристам не ездить в Италию.

"Итальянская власть информирует нас о принятых мерах безопасности для лимитирования распространения вируса. Возможно увеличение блокпостов и зон карантина. Итальянцы работают над привлечением опыта европейских специалистов, ЕС и Международной организации здравоохранения. Главная задача - не допустить распространения вируса. Мы ждем следующих указаний", - добавил Роман Горяйнов.

Напомним, за прошедшие сутки в Италии количество зараженных на китайский коронавирус увеличилось до 322 человек. Украинцев среди больных нет. Подробности читайте по ссылке.