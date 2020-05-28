Изнасилование в Кагарлыке: СМИ слили фото пострадавшей против ее воли

Изнасилование в Кагарлыке: СМИ слили фото пострадавшей против ее воли

Некоторые СМИ опубликовали фото девушки, изнасилованной полицейскими в Кагарлыке. Однако разрешения на это никто не давал.

Об этом заявил адвокат Евгений Мельниченко.

"Это уже информация (о девушке - прим. ред.) инсайдерская. Я официально не обнародовал имя, и она (девушка - ред.) Не давала на это согласия", - рассказал юрист.

Из всех СМИ больше всех "отметились" ТСН и "Комсомольская правда": сотрудники "плюсов" засняли родителей девушки скрытой камерой, а "КП" слила личную информацию о пострадавшей.

"Они (журналисты - прим. ред.) мне звонили, но я сказал, что их снимать (не надо - прим. ред.), они в шоковом состоянии", - добавил Евгений Мельниченко.

Действиями СМИ возмутились многие пользователи сети. В частности, журналистка Виктория Кобыляцкая пообещала написать жалобу в Комитет по вопросам журналистской этики.

Примечание: Из соображений этики редакция БЕЗ ТАБУ не публикует личных данных и фото пострадавшей.

Что было ранее?

24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.