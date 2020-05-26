Изнасилование в Кагарлыке: В преступлении замешаны и другие полицейские

Изнасилование в Кагарлыке: В преступлении замешаны и другие полицейские

К изнасилованию женщины в Кагарлыкском отделении полиции могут быть причастны несколько правоохранителей.

Об этом заявил пресс-офицер ГБР Максим Билоусенко.

"Причем женщину изнасиловали по очереди несколько раз. Ей потом даже угрожали, что закопают в лесу. Еще одна резонансная деталь. В соседнем кабинете в это же время допрашивали мужчину. Он услышал женские крики в другой комнате, заволновался, и полицейские, чтобы заставить его молчать, никому не рассказывать о том, что он слышал (именно только слышал, видеть не мог), начали его тоже избивать. У мужчины перелом носа и ребер. Он утверждает, что его также угрожали изнасиловать и насильно вливали в рот водку. Кстати, насильно водкой поили и потерпевшую женщину", - рассказал правоохранитель.

Что было ранее?

24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).