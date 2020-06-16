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Изнасилование в Кагарлыке: На подозреваемых завели новые дела

13:10
Изнасилование в Кагарлыке: На подозреваемых завели новые дела - фото 1
Изнасилование в Кагарлыке: На подозреваемых завели новые дела

Офис генерального прокурора Украины открыл новые уголовные производства на полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке.

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Об этом заявил глава спецдепартамента ОГП по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов.

По словам правоохранителя, жалобы на Кагарлыкское отделение полиции поступали и ранее, в связи с чем уже открыто несколько новых уголовных дел. Среди фигурантов производств значатся и имена насильников Николая Кузива и Сергея Сулимы.

"Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применения насилияприм. ред.) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников и в целом в райотделе", - сказал Юрий Белоусов.

Что было ранее?

24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.

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Изнасилование в Кагарлыке Офис генерального прокурора Новости Украина
РБК Украина
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