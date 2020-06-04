Менты заявили о сокращении всего штата полиции в Кагарлыке

Ментовку в Кагарлыке разогнали

В четверг, 4 июня, руководитель Главного следственного управления полиции Максим Цуцкиридзе объявил о том, что сотрудники кагарлыцкой мусарни попали под сокращение. Имел ли он в виду перевод оборотней в погонах в другие города, еще неизвестно.

Согласно информации, опубликованной сегодня на странице нацполиции в Facebook, всех без исключения сотрудников полиции в Кагарлыке сократили после проведения проверки.

Впрочем, нет никаких сомнений, что уволенные мусора или восстановятся в должностях, или их вообще не изгоняли из МВД, а просто попереводили в другие райотделы и главки.

"Позиция руководства Нацполиции - жестко и принципиально реагировать на все факты нарушения закона со стороны полицейских, - нагло соврал Цуцкиридзе. - В частности штат Кагарлицкого отделения полиции сокращен полностью. По результатам служебного расследования со службы в полиции уволен ряд сотрудников. Служебная проверка событий в Кагарлыцком отделения полиции продолжается. По ее результатам будет дана оценка работы руководства полиции в Киевской области и Обуховского отдела. В то же время проводится проверка сотрудниками ГБР".

Напомним, 24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.

При этом целый ряд СМИ, освещая этот вопиющий случай, разузнали имя пострадавшей, начали давать его в эфир и даже разнюхивать всевозможные характеристики девушки. Столь эпично проявили себя "плюсы" и другие крупные издания.