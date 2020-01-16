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Из-за продажи "1+1" Суркисы подали в суд Лондона многомиллионный иск против Порошенко

Вчера, 21:40
Суркисы хотят отсудить у Порошенко 140 миллионов долларов - фото 1
Суркисы хотят отсудить у Порошенко 140 миллионов долларов

Ватный олигархи Григорий и Игорь Суркисы хотят стребовать с бывшего президента 140 миллионов долларов из-за того, что Порошенко якобы не выполнил условия договора о продаже им 25% акций "плюсов" в 2015-м году.

Адвокаты Суркисов, как утверждают источники издания "Зеркало недели", подали иск в Лондонский арбитраж, указав ответчиком Петра Порошенко.

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Требования олигархов, которые обижены на Порошенко еще с момента национализации "ПриватБанка", в суде уже зарегистрировали и приняли к рассмотрению, как того требуют процедуры.

Теперь, в течение четырех месяцев, стороны должны передать служителям Фемиды всю документацию, доказательства и требования.

- Первое заседание в тяжбе состоится ориентировочно в мае 2020-го года, - заявил собеседник издания.

Сам Игорь Суркис информацию о подаче иска комментировать отказался, ссылаясь на рекомендации адвокатов. Так что фактически это может служить подтверждением предстоящей тяжбы.

Судя по всему, пять лет назад Порошенко предложил Суркисам купить у него 24,6% акций "плюсов" а 140 миллионов у.е. с рассрочкой оплаты на 8 лет. Спустя год президент от сделки отказался, хотя договор уже был подписан. Возобновились переговоры в конце 2016-го, когда "ПриватБанк" уже был национализирован. Суркисы якобы утверждают, что в обмен на акции, которые были конвертированы в капитал во время национализации, Порошенко предлагал олигархам вернуть конфискованные 248,6 миллиона долларов, 574 тысяч евро и 1,04 млрд грн.

Правда, неизвестно, имеются ли у Суркисов достаточные для принятия судом решений в их пользу доказательства, или же они просто решили попинать политический труп экс-президента, пока не ясно.

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Петр Порошенко Григорий Суркис Игорь Суркис суд Телеканал 1+1 Новости
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