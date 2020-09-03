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Лукашенко загремел в Миротворец – ФОТОФАКТ

19:48
Лукашенко загремел в Миротворец – ФОТОФАКТ - фото 1
Лукашенко загремел в Миротворец – ФОТОФАКТ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пополнил списки Миротворца.

Лукашенко согласился на ускоренную аннексию Россией

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на myrotvorets.center.

"Пособник пророссийских террористов и российских захватчиков. В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать россии (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины", - говорится в сообщении.

Лукашенко загремел в Миротворец – ФОТОФАКТ - фото 204936

Отметим, что…

Указанный статус как нельзя кстати подходит к президенту Беларуси. Изначально затеяв грязную игру, Лукашенко не собирался гневить Россию и передавать Украине захваченных террористов.

Несмотря на нарушение обещаний, Банковая не спешила сильно ругаться с Беларусью; адекватная реакция Киева последовала лишь после обвинений последнего в дестабилизации обстановки в РБ.

Взаимоотношения между сторонами перешли в новую стадию: 28 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о прекращении контактов с Минском, т.к. это "вредит репутации".

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