Из-за китайского коронавируса могут отменить Евро-2020 и Олимпиаду

Из-за коронавируса в Европе могут отменить футбольные соревнования, а в Японии - Олимпиаду

Во вторник, 25 февраля, в Союзе европейских футбольных ассоциаций и Международном олимпийском комитете отреагировали на вспышку штамма COVID-19 во многих странах мира. Из-за опасности пандемии весь мир могут лишить крупнейших соревнований.

Так, сегодня вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил о том, что во всех европейских турнирах, национальных чемпионатах и еврокубках может наступить перерыв из-за распорстранения коронавируса.

Если ситуация ухудшится, под запрет попадет и проведение турнира чемпионата Европы, который должен пройти в 12 странах, в том числе и в Италии, где вирус уже вовсю бушует.

Кроме того, с официальным заявлением выступили и чиновники МОК, которые не исключаеют отмены летней Олимпиады в Токио из-за распространения коронавируса в Японии.

Как известно, в данный момент количество заболевших в Италии превысило 220 человек. Из-за этого шесть матчей 26-го тура Серии А пройдут при пустых трибунах.

Всего же в Китае зафиксировали 80147 случаев заражения вирусом, 2699 человек скончались от вызванных болезнью осложнений.

Напомним, чрезвычайную опасность болезнь представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

Всего же по официальным данным коронавирус поразил 78 767 человек. 23201 пациент полностью выздоровел.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.