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Украинцы отказались от эвакуации с "Diamond Princess"

09:21
Украинцы отказались от эвакуации с Diamond Princess - фото 1
Украинцы отказались от эвакуации с Diamond Princess

Граждане Украины отказались от эвакуации с международного лайнера "Diamond Princess", охваченного эпидемией коронавируса.

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Об этом заявил глава отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

По словам дипломата, почти все украинцы, пребывающие на борту судна, отказались возвращаться на Родину.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт", - заявил Коваленко.

В случае, если мнение украинцев изменится, МОЗ и МИД готовы предоставить им всю необходимую помощь.

Напомним, 5 февраля 2020 г. у берегов Японии из-за вспышки коронавируса был поставлен на карантин круизный лайнер Diamond Princess с 25 украинцами на борту. Двух из них поразил коронавирус. Позже несколько стран (США Южная Корея, Италия, Канада и Австралия) провели эвакуацию своих граждан, незараженных вирусом.

 

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