Из "Слуги народа" уйдут 11 нардепов – Скороход

Из Слуги народа уйдут 11 нардепов – Скороход

Нардеп Анна Скороход заявила о скором выходе 11 нардепов из фракции "Слуга народа".

Об этом политик рассказала СМИ.

"Коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться (к группе экс-слуг народа Скороход и Антона Полякова – прим. ред.) Да не могу фамилии давать. Как я могу сдавать? (Это – прим. ред.) крыло фракции "Слуга народа". Это люди, которые хотят, чтобы их слышали и с ними считались. Где-то 11 (человек – прим. ред. )", - заявила нардеп.

Напомним, что кризис в "Слуге народа" разразился еще в сентябре 2019 г. Тогда "зеленые депутаты" умудрились провалить законопроект президента о прослушке нардепов. Удивившись фиаско, верхушка Команды Зе устроила "подчиненным" настоящий разбор полетов. Но это было только начало.

На данный момент из фракции "СН" вышли три человека – Анна Скороход, Антон Поляков и заподозренный в изнасиловании Роман Иванисов.

Осознавая сложившийся кризис, Команда Зе в будущем планирует провести чистки своих рядов и организовать дополнительные курсы (читай "Трускавец-2") для "слуг народа".