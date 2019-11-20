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"Пора менять!": Зеленский неожиданно высказался о нардепах – ВИДЕО

10:40
«Пора менять!»: Зеленский жестко высказался о нардепах – ВИДЕО - фото 1
«Пора менять!»: Зеленский жестко высказался о нардепах – ВИДЕО

Намедни президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора менять народных депутатов.

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Свое видение будущего Рады политик изложил во время встречи с детьми.

По мнению гаранта, у нас должна быть "свежая страна", поэтому "пора менять и этих депутатов".

"Страна должна быть такой, какой являетесь вы - свежая… Что-то новое, что-то очень интересное. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал президент.

Напомним, что за прошедшие два месяца в "Слуге народа" наметился сильный раскол из-за нежелания зеленых нардепов поддерживать те или иные законопроекты.

19 сентября "Слуга народа" провалила законопроект президента о прослушке нардепов. Удивившись фиаско, верхушка Команды Зе устроила "подчиненным" настоящий разбор полетов.

14 ноября "Слуга народа" Анна Скороход отказалась голосовать за "земельный закон" и обвинила свою партию в давлении из-за "независимой политической позиции". Глава фракции "СН" Давид Арахамия сделал встречное заявление, связав нардепа с коррупцией.

Закончилось все довольно предсказуемо: Скороход и еще одного "слугу" исключили из фракции.

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Владимир Зеленский Партия Слуга народа Верховна Рада Новости Украина
РБК Украина
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