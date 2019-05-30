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Институт Ирины Геращенко себя не оправдал - семьи узников РФ

Вчера, 22:58
Институт Ирины Геращенко себя не оправдал - семьи узников РФ - фото 1
Институт Ирины Геращенко себя не оправдал - семьи узников РФ

Родственники узников Кремля недовольны результатами работы Ирины Геращенко в сфере освобождения пленных.

Топ-порохоботка Геращенко жаждет "сильного" президента
https://beztabu.net/novosti_t4952
Топ-порохоботка Геращенко жаждет "сильного" президента

Об этом рассказал брат политзаключенного Евгения Панова Игорь Котелянец.

"Если говорить о последнем годе, то он был самым показательным. У нас не было ни одной встречи с Ириной Геращенко. Я с одной стороны строчу обращения Геращенко, что «встретьтесь с нами», а с другой стороны я читаю ее посты: «я так борюсь за политзаключенных, я так хочу их освободить. Мы как раз говорили, что так называемый институт Ирины Геращенко себя не оправда", - заявил родственник узника Москвы.

Напомним, первый замспикера ВРУ Ирина Геращенко уволилась сразу с двух должностей - уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представителя Украины в гуманитарной подгруппе.

"Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде в течение 5 лет над этими трудными вопросами", - заявила политик.

И добавила, что она готова к сотрудничеству с новым режимом.


https://beztabu.net/novosti_t4952

"Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде в течение 5 лет над этими трудными вопросами", - заявила политик.

И добавила, что она готова к сотрудничеству с новым режимом.

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Ирина Геращенко Верховна Рада Политзаключенные Россия Новости Украина
Громадське
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