Студенты из Канады и Ирана: опубликован список погибших при крушении "Боинга" МАУ

При крушении самолета МАУ погибли 15 украинцев

Большинство пассажиров, которые воспользовались ночным рейсом Тегеран-Киев, составляют студенты из Ирана и Канады, которые возвращались в Украину после рождественских каникул или использовали рейс как стыковый в страны Европы.

На борту самолета Международных авиалиний Украины находились 176 человек. Из них лишь три пассажиров и 12 членов экипажа - граждане нашей страны.

По предварительным данным, в результате крушения погиб 71 гражданин Ирана, 73 подданных Канады, восемь обладателей паспортов Швеции, шесть - Афганистана, а также четверо немцев и трое британцев.

В то же время в посольстве Украины в Иране заявили, что версия о том, что катастрофа самолета произошла из-за теракта или ракетной атаки исключается, хотя источники арабского издания Al-Hadath утверждают о том, что "Боинг" был сбит, а на обломках лайнера видны характерные для осколочных повреждения.

Как известно, в ночь на среду, 8 января, примерно во время атаки Ирана по американским военным базам самолет МАУ вылетал из Международного аэропорта имени Имама Хомейни. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась. Судя по видеозаписям, которые жители Ирана выложили в соцсетях, лайнер загорелся уже в воздухе, а многие повреждения самолёта говорят о том, что он попал под обстрел. Никто из находившихся на борту не выжил.